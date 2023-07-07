شهدت مباراة كأس تشيلي بين كولو كولو، ويونيون لا كاليرا، خطأ فادح من الحكم، باحتسابه هدفا دون التحقق منه.
ولم يتحقق الحكم فيكتور أبارزوا، من هدف، ما أثار جدلا كبيرا حول الحاجة إلى إدخال تقنية VAR في المراحل الأولى من المسابقة.
وسحق كولو كولو خصمه بنتيجة 6-1، وسط حالة من الجدل لعدم استخدام تقنية الفيديو المساعد في المراحل الأولى من الكأس.
🫠🏆🇨🇱 ¡Grosero error de los árbitros!
La repetición mostró que De Paul sacó de dentro del arco el balón y que los "cementeros" debieron abrir el marcador en el #CCvsULCxTNTSports.
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— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023
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