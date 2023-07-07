رأى الصحفي الرياضي بندر الرزيحان، أنه من أسباب إقالة البرتغالي خورخي جيسوس من تدريب الهلال في الفترة السابقة، هي صرامته.

وقال الرزيحان: “هناك عدة عوامل تسببت في إقالة جيسوس، منها صرامته بسبب عدم تدريبه فريق في الشرق الاوسط من قبل، لكن جيسوس الآن وبعد الاستعانة بالشلهوب كمساعد فسيكون همزة وصل بينه وبين اللاعبين”.

وأضاف: “احترافية الهلال الآن أفضل من 2018 ووصل لمراحل متقدمة، وصرامة جيسوس مستمرة لكن الشلهوب سيكون له دور بارز”.

وأشار إلى أهمية التعاقد مع كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، قائلا: “نادي الهلال يحتاج إلى 3 مراكز في الطرف الأيمين ولاعب مهاجم وظهير أيسر”، مضيفا: “روبين نيفيز يمتاز بمركزين، ويمتاز بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة، وكوليبالي يتميز بعامل السرعة وبناء الهجمة، وهو إضافة كبيرة للهلال في خط الدفاع”.