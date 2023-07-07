أجرى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تعديلات بشأن تحديد بطل الدوري في حال التعادل نقاطًا وملحق الهبوط الذي تم تطبيقه في الموسم الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان له، أنه في حال تعادل فريقين نقاطًا في صدارة الترتيب، فإن ملحقا من مباراة واحدة سيحدد هوية بطل ايطاليا.

وبحسب القوانين الجديدة، فإنه بدلا من إقامة المباراة في ملعب محايد، ستقام على أرض الفريق الذي يحتل المركز الاول، وفي حال تعادل فريقَين بالنقاط، يتم اللجوء أولا الى المواجهتين المباشرتين خلال الموسم ومن ثم فارق الاهداف وثم الاهداف المسجلة.

وقد تقام المباراة في الملعب المضيف لنهائي كأس إيطاليا، إذا رأت السلطات الإيطالية ذلك ضروريًا من أجل السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالهبوط، فإنه حين يهبط صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة للدرجة الثانية، فسيلعب صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر مواجهتين فاصلتين في حال التعادل بالنقاط.