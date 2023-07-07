أشادت صحيفة “التلغراف” البريطانية، بالتطور الهائل الذي تشهده المملكة والإقبال الكبير الذي تناله من أشهر الطهاة العالميين والعلامات التجارية الكبرى.

وقالت صحيفة التلغراف، في تقرير لها: “سرعان ما تنشئ المملكة العربية السعودية اسمًا لنفسها كمركز راقي للطعام والشراب حيث تدفع إلى إعادة تشكيل صورتها واقتصادها”

وأضافت: “الطهاة المشاهير مثل فولفغانغ باك وجيسون أثيرتون، بالإضافة إلى العلامات التجارية الكبرى من لندن مثل سكوت من مايفير وسيكسي فيش وجيمخانا، ليسوا سوى عدد قليل من أولئك الذين فتحوا أو أعلنوا عن خطط لفتح المطاعم في البلاد”.