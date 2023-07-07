نشر الممثل التركي ‏كان اورغانجي اوغلو عدة صور تجمعه مع حبيبته بورجو دينيزار في اليونان عبر حسابه الرسمي إنستجرام، وتفاجئ جمهوره بالزواج.

وعلق أوغلو على زواجه من حبيبته بشكل مفاجأ قائلا: “في الواقع ذهبنا إلى هناك من أجل حفل زفاف صديق آخر، قلنا طالما أن لدينا بدلة جاهزة دعنا نتزوج، لم يكن شيء مخطط له حتى أن بورجو أخذت قبعتها من بائع زهور”

والجدير بالذكر دخل النجم التركي كان وحبيبته بورجو القفص الذهبي، بعد تداول عدة صور لهما من حفل الزواج، والذي ارفقها بتعليق قال فيه: “مفاجأة”.