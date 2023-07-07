تمكن الصفاقسي التونسي من التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على حساب الهلال السوداني.

وفاز الصفاقسي 2/0 على الهلال السوداني في إياب الدور الثاني، سجلهما كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي، فيما استفاد الصفاقسي من نهاية مباراة الذهاب بفوز الهلال 1/0 سجله محمد عبدالرحمن من ضربة جزاء، ليتأهل النادي التونسي بنتيجة إجمالية 2/1.

واكتملت فرق المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية، وتضم الاتحاد، والشرطة العراقي، والترجي والصفاقسي التونسيين؛ حيث ينطلق دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية بعد 20 يوما، وتقام المباريات في الطائف وأبها.

وتشمل المجموعة الثانية السد القطري والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السوداني، بينما يقع الزمالك المصري والاتحاد المنستيري والنصر والشباب في المجموعة الثالثة، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.