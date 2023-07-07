وعد وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالاستمرار في مفاجأة أسواق النفط والقيام “بكل ما هو ضروري” -على حد قوله-.

وأقتبس الوزير من أغنية إلتون جون جملة: “ما زلنا واقفين، وسوف نضيء”، مضيفا: “في الحقيقة، أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا في منطقة الراحة الخاصة بهم، وأن يدركوا بأن هذه السوق لن يتم تركها دون رقابة”.

وتابع: “بالتأكيد أنا في منطقة الراحة الخاصة بي، لهذا أنا أستمتع بيومي، وسأستمتع بما تبقى من اليوم”.

وأضاف: “أنه لا يتعرض هو وزملاؤه للترهيب بسهولة، وأنهم يركزون بشدة على أعمالهم فقط”، مستكملا: “أسمع بعض هذه القصص هنا وهناك وأضحك، لأنني أعلم أن الأمر سيستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، أي أنه مهما كانت روايتهم للقصص، فسوف تنكرها الحقائق بخلاف الاضطرار إلى بذل جهد لمحاولة إثبات أن هذه القصص غير صحيحة”.