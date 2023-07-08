قررت إدارة التعاون عدم التنازل عن خدمات الدولي السابق حسن كادش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر أن التعاون رفض مناقشة العرض الاتحادي تمامًا، وأغلقه بصفة نهائية بسبب حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في الموسم المقبل، على حد قوله، بحسب الرياضية.

وأضاف المصدر أن كادش ركيزةٌ أساسيةٌ في الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنه حاليًّا مهما كانت العروض.

ومن ناحية أخرى ، ينتظر التعاون ردَّ الاتحاديين على طلبه استعارة خدمات حمدان الشمراني موسمًا واحدًا مع التكفُّل برواتبه وفق عقده مع الفريق الغربي، الذي تبقَّى فيه موسمان.

ويتَّجه الاتحاد لقبول عرض التعاون مدفوعًا برفض البرتغالي نونو سانتو، مدرب بطل دوري روشن السعودي، بقاء الشمراني في قائمته، التي ستدافع عن لقبها الموسم المقبل.