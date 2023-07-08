أوضح محمد كروم عضو سابق بأحد الجماعات الاسلامية تفاصيل محاولة اغتيال الفنان عادل إمام في عام 1994، مشيرا إلى أن عادل إمام كان هدفا لكل الجماعات الإسلامية.

وقال العضو السابق بالجماعات الإسلامية خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك عداء كبيرا بين عادل إمام والجماعات الإسلامية، مؤكدا أن عادل إمام كان هدفا كبيرا لها.

وأضاف أن العداء بين عادل إمام وبين الجماعات الاسلامية زاد خاصة بعد فليم الإرهابي، مبينا أنه تم إيقاف عملية اغتيال عادل إمام بعد القبض على أفراد الجماعات الإسلامية الذين قتلوا الدكتور عاطف صدقي وقتها.