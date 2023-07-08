قررت تركيا زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وأوضحت الصحيفة الرسمية في تركيا أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية أخرى إلى 10% من 8%.

وأصدرت أنقرة عدة قرارات عدة من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تطبق على القروض الشخصية إلى 15% بدلا من 10%.

وقررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.