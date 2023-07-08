قامت فتاة من الصم والبكم بإهداء الفنانة المصرية صفاء ابو السعود صورة من رسمها،‎ في حفلها اليوم بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهي حركة عالمية تدعوا إلى أهمية نشر الأمل.

جاء ذلك بمشاركة 22 دولة ، وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، ولم تكتفي بالتقديم وختام الحفل بل شاركة الجمهور أغانيها وهي مش نظرة وأبتسامة، في ترحيب كبير من فرقة كورال هارموني، الذين شاركوا سيمون أيضًا الغناء.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص ، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام ، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.