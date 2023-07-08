كشف الفنان المصري عمرو مصطفى عن علاقته بالمنتج محسن جابر، منتقدا تنازله عن أغنية بشرى خير

وقال عمرو خلال حواره مع المذيعة أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المعروض على قناة القاهرة والناس :”أستاذ محسن حبيبي، لكن لو بنتكلم عن العلاقة بيني وبينه كبيزنس لا أنا ليا حقوقي كتير، وكنت متغاضي عنها، ومش هتغاضى عنها الفترة الجاية، أنا ممضتش على الديجيتال، الحقوق دي بتتاخد ليه”.

وأوضح دلوقتي المبدع بيعمل الأغنية ربنا منحه هبة، وعمل لحن والمؤلف كتبها. ممكن أغنية واحدة تعيش أسرة كاملة بولادهم لو نجحت، مثلا أغنية بشرة خير تعيشني أنا وولادي وولاد ولادي وولادهم طول العمر تجيب فلوس، عاملة 500 مليون مشاهدة يعني 500 ألف دولار، مش معايا حقوقها، عشان غبي اتنازلت عنها عشان غبي، المطرب قالك مش هغني إلا لما اخد حقوقها.