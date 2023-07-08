كشف فيصل اليامي صانع محتوى وأحد مشاهير السناب شات عن امتلاكه دهن عود مخزن، يقدر سعره مليون ريال.

وظهر فيصل اليامي خلال مقطع فيديو ، ويمسك بين يديه زجاجه وقال “عندي دهن عود يقدر سعر الزجاجة من ما يقارب مليون ريال ”

وأضاف اليامي: أن الزجاجة تم تخزينها منذ 11 سنة ،وتتميز بريحتها الجميلة والطيبة ”

ويعد دهن العود من النباتات ذات الاستخدام الواسع خاصة في المناطق العربية نظرًا لخواصه العطرية والطبية المفيدة للجسم، واستخدم قديمًا خصوصًا في الطب الصيني أو ما يعرف بالطب البديل، ويستخرج منه العطر والزيت والبخور وبعض الأدوية.