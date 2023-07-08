شاركت الفنانة المصرية ليلي علوي متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو لها اثناء عطلتها الصيفية .

وظهرت ليلي علوي فى الفيديو وهي تقوم بالتمايل والرقص على أغنية هرمون السعادة للفنان تامر حسني على شاطيء البحر بالساحل الشمالي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم شوجر دادى وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.