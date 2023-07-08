استعرضت نائبة وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبَّاس المطيري، جهود المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار، التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(53) لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت المطيري أمام سفراء وممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة – الذين حضروا الفعالية- إلى أن رؤية السعودية 2030 أطَّرَت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات القيادة السعودية التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة.