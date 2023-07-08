كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه تم إيقاف أحد النجوم البارزين في شبكة BBC عن العمل بانتظار التحقيق، في دفعه أكثر من 35000 جنيه إسترليني لمراهق مقابل صور جنسية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أنه بدأ المقدم الشهير يدفع للمراهق عندما كان عمره 17 عاما، وتم استخدام تلك الأموال لتمويل إدمان الكوكايين، بينما أوضحت والدة المراهق، التي وجهت الاتهامات للمقدم، إنها تشعر “بالمرض” عندما ترى الرجل على شاشة التلفزيون.

وتابعت: “ألقي باللوم على هذا الرجل في تدمير حياة ابني، أخذ براءة طفلي وسلمه المال لتعاطي الكوكايين الذي سيقتله. المال كان مقابل صور جنسية صريحة لطفلي”.

وقدمت الأسرة شكوى رسمية إلى “BBC” في مايو الماضي، متوسلة الشركة وضع حد لسلوك المقدم تجاه ابنهم، البالغ من العمر الآن 20 عاما؛ حيث تزعم العائلة أن المقدم أرسل مئات أو حتى آلاف الجنيهات دفعة واحدة لطفلها، وأودع مرة مبلغا قدره 5000 جنيه إسترليني في حسابه المصرفي.