كشفت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (دبلوم فأعلى) في (الرياض، الخرج، ينبع، الدمام).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول موارد بشرية، مبرمج – مصمم UX / UI، مدير ضمان الجودة، مدير استقطاب المواهب، فني أنظمة حريق، مسؤول علاقات عامة أول، مشرف تخطيط التوريد، مدير المشروع – التطبيقات، مُحلل بيانات، مدير مبيعات المنطقة.

وأشارت إلى أن أماكن العمل: الرياض، الخرج، الدمام، ينبع، بينما المؤهلات: الدبلوم، البكالوريوس (تخصصات إدارية، هندسية، علوم اجتماعية)، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم عبر موقع شركة المراعي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا