أكدت دراسة حديثة أن قلة النوم تؤثر سلبا علي فوائد ممارسة الرياضة، حيث أكدت الدراسة أن النوم أقل من ٦ ساعات مع بذل مجهود بدني من الممكن أن يؤثر بالسلب علي جسم الإنسان.

ونشرت هذه الدراسة صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، والتي قام فيها فريق من كلية لندن الجامعية (UCL) بفحص الوظيفة الإدراكية على مدى 10 سنوات في 8958 شخصا تبلغ أعمارهم 50 عاما وأكثر في إنجلترا.

وأثبتت النتائج أن المجهود البدني يحافظ علي نشاط الذاكرة ويقلل من حدة التفكير والمشاكل التي تحدث مع تقدم العمر، ولكن إذا لم يأخذ الإنسان قسط كافي من الراحة فإن هذه الفائدة تتضائل بشكل كبير وملحوظ .

وأوضحت المشرفة الرئيسية على الدراسة الدكتورة ميكايلا بلومبرغ من معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية التابع لكلية لندن الجامعية، أن الدراسة تؤكد أن الحصول علي قسط كافي من النوم ضروري للحصول علي أكبر فائدة للنشاط البدني.