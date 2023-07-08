“شكرا أنا مو محتاج” بهذه العبارة خطف طفل سعودي اعتاد على خدمة الحجاج دون مقابل؛ القلوب وأصبح حديث التواصل بعد أن انتشر فيديو له على نطاق واسع.

وروى الظفيري قصة عبارته التي قالها رداً على حاجة أرادت مكافأته مقابل خدمته للحجاج إلا إنه رد قائلاً ” شكرا أنا مو محتاج اعطيها لعامل النظافة”.

وقال الحارس الظفيري :” كنت أرش المياه لتبريد الحجاج عند الجمرات حيث كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا، وعندما خرجت وجدت مجموعة نساء ظهر عليهم التعب الشديد بسبب الحر فقمت برش المياه عليهم”.

وأضاف ” بعد أن رشيت المياه عليهم قدمت لي سيدة المال، فقولت لها شكرا أنا مو محتاجها اعطيها لعامل النظافة “.