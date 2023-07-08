يعمل تطبيق التواصل الفوري “واتساب” على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث في المحادثات بشكل أسرع.

ويختبر التطبيق قائمة فلاتر جديدة صممت للبحث بطريقة أسرع، ونشر الموقع لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لتحقيق تلك الميزة.

وتمكّن هذه الفلاتر المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلًا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.

وتظهر الفلاتر على النحو التالي: كل الرسائل (All)، والرسائل غير المقروءة (Unread)، والرسائل الشخصية (Personal)، ورسائل العمل (Business)، وذلك بدلًا من القائمة الوحيدة الحالية التي تضم الرسائل المقروءة وغير المقروءة معًا.