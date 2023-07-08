أكد الإعلامي المصري عمرو أديب أن البلاد تعاني من فجوة دولارية في حدود 20 مليار دولار لافتاً إلى أن هذه الفجوة ستستمر لثلاث أعوام على الأقل.

وقال الإعلامي عمرو أديب:” مشكلة الدولار ستظل مستمرة حتى نهاية العام الحالي” مضيفا، سعر الدولار في السوق الموازية انخفض في الفترة الحالية، لكنه لا يزال بعيدا عن سعر الصرف الرسمي.

وتابع ” الدولة بحاجة لإطلاق مشروع قومي على السياحة باعتبار أن هذا القطاع الذي قد يتيح عملة صعبة في أسرع وقت” لافتا إلى أن مصر تحتاج من العملة الصعبة نحو تسعة مليارات دولار شهريا، ما يوازي عائد قناة السويس سنويا.