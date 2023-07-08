شهدت الساعات الماضية تطور كبير في عالم علاج الأورام السرطانية، حيث قام باحث مصري يدعي ماهر منير باحث في كلية العلوم جامعة المنصورة بالتوصل إلي علاج للأورام السرطانية.

وكان ذلك من خلال بحث عمل عليه لمدة أربع سنوات، منذ أن كان عمره ١٩ عام، أي عندما كان في العام الأول له في الجامعة.

وأوضح منير في تصريحات له أن والدته كانت سر إلهامه، عندما اكتشف انها تعاني من سرطان الثدي، الأمى الذي جعله يعمل بجد علي بحثه.

وتوصل إلى عقار جديد والذي يعد طفرة في علاج الأورام، والتي تستهدف الخلايا السرطانية دون الضرر بالخلايا السليمة، موضحا: حضرنا مادة الجلوجزيدين من تفاعل الجلوكوز وبيكربونات الصوديوم، والتي تدخل إلى الجسم وتستهدف الخلايا السرطانية وتدمرها دون إضرار الخلايا السليمة، وذلك على عكس العلاجات المستخدمة حاليًا.

وقال أن العلاج نجح في القضاء علي ٩٥٪ من نوع معين من أنواع أورام الثدي شديدة الخطورة، بعد تجربته علي الفئران.

وقال في نهاية حديثه أنه في حاجة إلي دعم كبير حتي يكمل أبحاثه.