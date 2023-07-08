أيّدت محكمة الاستئناف الأمريكية في ولاية نيومكسيكو بالسجن٣٠ شهر علي طالب سعودي، بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص.

وكان الطالب قد استأنف الحكم والإدانة بحجة أن هناك خطأ في الإجراءات، بم في ذلك أنه تم حذف بعض المعلومات من الإفادة الخطية الخاصة به، وقت تم طرد أحد المحلفين لأسباب عنصرية، وكذلك قبول شهادة ضابط فيدرالي ليس هناك له علاقه بالقضية.

ووفقاً لموقع “ليقل” المتخصّص في أخبار المحاكم، فإن المحكمة رفضت الاستئناف وقامت بتثبيت الحكم ، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمّ وفقًا للقوانين بدون أي أخطاء.

والجدير بالذكر أن المتهم سلّم نفسه في نهاية ديسمبر 2019 بعد تفتيش منزله إثر بلاغٍ من أحد الأشخاص.