يكرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، مساء بعد غداً الاثنين في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار، لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

ويأتي تكريم أمير تبوك لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.