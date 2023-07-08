وثقت لقطات تاريخية تلملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، قبل وفاته بستة أيام.

وظهر الملك فيصل، رحمه الله، وهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر؛ حيث كان الاستقبال في الرياض في ١٣٩٥/٣/٧هـ، أي قبل ٤٤ سنة.

ويعد الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، هو الملك الثالث للملكة بعد موحدها الملك عبدالعزيز آل سعود وبعد الملك الثاني للمملكة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رحمهم الله.

والملك فيصل هو الابن الرابع للملك عبدالعزيز بعد أخوتة تركي، محمد، سعود، وقد حكم المملكة من عام 1384هـ حتى عام 1395هـ الموافق 1964مـ حتى عام 1975مـ.