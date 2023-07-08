أكد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أننا مقبلون على ظواهر جوية تحتاج للانتباه.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر برنامج “MBC في أسبوع”، أن ما يحدث في الأجواء يخلق حالة من الترقب والانتباه، بما في ذلك العواصف الرعدية الضخمة التي بدأنا نسمع عنها هنا وهناك.

وأشار إلى تغير نمط المناخ من منطقة إلى منطقة، فنحن مقبلون على ظواهر جوية تحتاج إلى الانتباه والمتابعة من الأفراد والدول، ومنها ما يحدث في القطب الجنوبي من وصول درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية.