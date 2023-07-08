أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، على أهمية صيف عسير ٢٠٢٣ تحت شعار بارد ممطر صيفا.

وذلك باستقطاب المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها لزيارة منطقة عسير والاستمتاع بتراثها العريق، وطبيعتها الساحرة، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة للعالم الخارجي كوجهة سياحية عالمية

فضلاً عن دوره في تنمية السياحة الداخلية وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية كأحد القطاعات الرائدة في المملكة التي تسهم في رفع جودة الحياة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

و أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، «موسم صيف عسير 2023»، تحت شعار “بارد ممطر صيفاً”، والذي يتضمن العديد من البرامج الترفيهية الشيقة والسياحية الممتعة التي تستمر حتى 1 سبتمبر 2023م.