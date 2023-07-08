ألقت دوريات الأمن بمحافظة القريات في منطقة الجوف، القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما ضٌبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وبندقية هوائية وذخيرة حية، ومنظار، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.