صرح المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة طارق أبا الخيل، بأن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم السبت في منطقة “ضدنا” على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح “أبا الخيل”، أن عدم تأثر المملكة بالهزة الأرضية يرجع إلى بعد المسافة ما بين موقع الزلزال وحدود المملكة.

ويذكر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في دولة الإمارات قد أعلنت اليوم السبت وتحديداً الساعة 10:51 صباحاً، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة ضدنا.