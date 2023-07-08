تراجع نادي يوفنتوس عن سباق التعاقد مع خدمات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وقائد لاتسيو.

وكشف النادي أن سبب التراجع في سباق التعاقد هو محاولة تخفيض لاتسيو السعر المطلوب والذي يصل إلى 40 مليون يورو.

كما تلقي قائد لاتسيو عرضاً من نادي الهلال براتب سنوي قدره 12 مليون يورو، لمحاولة إقناعه مغادرة لاتسيو الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في يونيو/حزيران 2024

ويذكر أنه من المقرر عقد اجتماع مرتقب بين إدارتي لاتسيو ويوفنتوس للتفاوض المباشر بشأن سيرجي ميلينكوفيتش، يوم الاثنين المقبل من أجل تخفيض شرط البيع.