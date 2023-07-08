وسط أجواء كوميدية وتعجب على وجوه الموظفين بالمكان، اقتحم شاب أحد صالونات التجميل في أمريكا بهدف السرقة، ولكن خرج دون أن يتمكن من سرقة أي شئ.

وظهر الشاب في فيديو رصدته كاميرات المكان، اقتحامه لأحد صالونات التجميل وسط صراخ من أجل الحصول على مال قائلاً: “أين النقود.. أعطوني النقود”.

وتفاجئ الشاب بهدوء الموظفتين الصينيتين بالمكان، وعدم تحرك إحداهما من مكانها، لأنهما لا يفهمان ما يقول، كما أن موظف الحسابات لم تظهر عليه علامات القلق أو الدهشة لعدم فهمه كلام اللص.

وقام اللص بمغادرة المكان دون أن يسرق أي نقود أو يسبب فوضى أو اذي بالمكان.