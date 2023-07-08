أعلنت وزارة الرياضة اليوم السبت، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2022-2023 وفقاً للتصنيف الإداري للأندية.

وبخصوص أندية (أ) فهم الشباب والهلال والاتفاق، بدعم يقدر 7 ملايين ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة عدم أهلية أندية الفئة ب لمُبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الماضي، والتي ضمت كل من الفيصلي، والحزم، والتعاون، والفيحاء، والفتح، والنصر.

وضمت أندية الفئة “د” كل من النهضة والعروبة والبكيرية والجيل وهجر والدرعية والخلود ووج والساحل.

وبخصوص أندية الفئة “هـ”، فهم: التقدم والشعلة والنجمة والترجي والصقر والأخدود والصفا والانتصار وأحد، والسلام والجبلين والقيصومة والزلفي والذهب والعين.