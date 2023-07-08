دعا عزام الإيداء شقيق المواطن الراحل سند، المتوفى في حادث حائل بعدما صدمته سيارة مسرعة، للمتسبب في الحادث بالشفاء.

وقال شقيق المواطن الراحل: “أمر الله نافذ، ما بيدنا شيء والحمدلله على كل حال، سند رجل أمن، أمضى سنوات عديدة في خدمة وطنه، وخدمة المواطن، وكان يؤدي عمله بشرف وحب، وكان محبوبا من الجميع”.

وبخصوص تصوير الحادث قال: ” تصوير الحادث لم يكن متعمد، وبعد انتشار المقطع، تلقينا اتصالات كثيرة للتعزية والترحم عليه، ووصلتني حتى اتصالات من خارج المملكة بحكم عملي السابق، وحمدت الله على هذه المحبة لشقيقي رحمه الله”.

ووجه رسالة للمتفاعلين مع الحادث بقوله: “أريد توجيه رسالة للمتفاعلين مع الحادث، بالنسبة للطرف الآخر في الحادث، هذا أمر الله ، وهذه أسرة في المقابل، ويجب علينا احترامها وتقديرها، ووالده ووالدته قاما بتعزيتنا”.

واستكمل: ” أرجوا تدعوا له بالشفاء ، نحن مجتمع مسلم، ومحب لبعضه، أما السرعة والقانون، نتركها للمرور ، ونترك الأمر للمختصين”.

فيديو | "سند رجل خدوم ومحب ويتعامل مع الجميع بكل أمانة" شقيق المتوفي عزام الإيداء يروي لـ #الإخبارية تفاصيل تلقيه خبر الوفاة#نشرة_النهار pic.twitter.com/VrlxISk408 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2023

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