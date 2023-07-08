عبرت الممثلة المصرية إيمان العاصي عن رأيها في أجواء الحب والزواج، معتبرة أن عقد الزواج يفسد علاقات الحب.

وأوضحت العاصي في لقائها مع برنامج “بلا تصنيف” على شاشة “LBC”: “هناك أشخاص يعيشون سويا على مدار سنين يحبون ويضحون من أجل بعضهم البعض”.

ونوهت العاصي: “هذا الحب وهذه التضحية في رأيي لأنهم ليسوا مرتبطين، ولكن بمجرد توقيع عقود الزواج يفسد كل شئ، العقود بشعة وتخرب علاقات الحب”.

وأضافت الممثلة المصرية إلى زواجها في سن مبكر، قائلة: “إن رغبتها في تكوين أسرة هي التي دفعتها إلى ذلك.

وأردفت العاصي خلال اللقاء: “تزوجت مبكرًا لأنني كنت أرغب في الإنجاب وتكوين أسرة”، مشددة على أن الزواج ليس سهلًا أبدًا.