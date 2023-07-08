يعتبر استهلاك لحوم الكلاب للطعام هو الأكثر انتشارًا في الصين، وذلك بالإضافة إلى القطط، والثعابين، والحشرات المتنوعة وغيرها من الأطباق المفضلة لديهم.

وفي مشهد صادم في مدينة تشانغشا الصينية، ظهر أكثر من 20 طنًا من الكلاب الحية التي تباع كالماشية لسوق اللحوم، وتباع للمواطنين.

وبالرغم عما ينتج عن مثل هذه الأطعمة من أمراض وأوبئة، لازالت قائمة، وتخصص لها أسواق معينة في الصين.

يذكر أن للمجاعة الصينية الكبرى الناتجة عن سياسات الاشتراكية دور كبير في الإقبال على مثل هذه الأطعمة الشاذة الغريبة.