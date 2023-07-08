وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح.

وجاءت رسالة السعيد على خلفية تغريمها في قضية إساءتها لرئيس نادي القادسية الرياضي الشيخ ضاري الفهد الصباح، عبر برنامج تلفزيوني.

وقالت فجر السعيد: “معالي الشيخ أحمد الفهد انت راعي شعار العفو وسخرت البلد كلها للعفو قول لأخوانك طلال وضاري يتنازلون عن القضيه اللي رافعينها علي ويطالبوني بـ15 الف دينار تظنون هال، 15 الف اللي بياخذونها مني اهي اللي بتغنيهم والا تشفي غليلهم”.

وأضافت: “أنا شايفه انها لا تتناسب مع أنك تحديداً واخوانك اول من نادى بالعفو واستفادوا منه، فلم لا تعفون والا هي شعارات تنادون فيها ولاتطبقوها على نفسكم”.

وتابعت: “يعني إن غلط بوفهد أو احد من أخوته، أنت وربعكم واتباعكم لازم الدوله تعطيهم عفو لتستقر الأمور والا نقلب عاليها واطيها مثل ماقلت سابقا”.

واستكملت: “إذا غلط أحد عليكم رداً على آلاف الأغلاط منكم ومن أتباعكم ومريديكم انتم ما تعفون اممممم، حبيت وجهة نظركم التي تدل على اننا باذن الله بخير”.

وكان الشيخ ضاري الفهد الصباح في 2020 تقدم ببلاغ ضد فجر السعيد بتهمة جريمة السب العلني عبر وسائل الإعلام.