راوغ لاعب الهلال سالم الدوسري لاعبي لاندسكرون على طريقة هدفه في النصر.

وانتهت أولى مباريات الهلال الودية أمام لاندسكرون النمساوي، اليوم السبت، بفوز الأول بنتيجة 6-0.

وأعاد الدوسري ذكريات هدفه شهير ضد النصر في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2019 بعد مراوغته للاعبي النصر وتسجيله لهدف عالمي، وتكررت نفس اللقطة في مباراة اليوم ضد لاندسكرون النمساوي لكن حالت دون تسجيله للهدف.

وسجل سداسية الهلال كل من صالح الشهري، وعبدالله الحمدان، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف.