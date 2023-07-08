متهور بـ حائل يتجاوز الاشارة ويتسبب بكارثة.. فيديو

آثار حادث سير حائل المروع غضب جميع المواطنين، بعدما تسبب في وفاة شاب يدعى “سند” بسبب السرعة المتهورة لقائد السيارة.

وكشف الفيديو لحظة تصادم سيارة شاب تجاوز الإشارة على جسر عقدة في حزام الحلبة بسيارة أخري كان بداخلها شاب، لقي مصرعه نتيجة هذا الحادث.

وعلق بعض المواطنين على الحادث بأنه استخفاف بحياة الناس وتعريض حياة الأبرياء للخطر.

وقال شقيق الشاب المتوفى “انزعجنا لنشر قصة الحادث وما حدث لأخي، خوفاً على مشاعر الأسرة والأم، ولا يسعنا إلا أن نصبر ونحسب أجرها”.

وأضاف شقيق الشاب المتوفى بأن آخر لقاء مع شقيقه كان أثناء صلاة الفجر، وأنه ترك إرثاً كبيراً من المحبة للناس والعمل الصالح.

وأعلنت مديرية مرور Pedregades بأنها ألقت القبض على الشاب، وتم اتخاذ إجراءات ضده بشكل دوري وإحالته إلى السلطة المختصة.

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