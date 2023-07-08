الاعداد السابقة للصحيفة
السبت8 يوليو

متهور بـ حائل يتجاوز الاشارة ويتسبب بكارثة.. فيديو

منذ 32 دقيقة
0
متهور بـ حائل يتجاوز الاشارة ويتسبب بكارثة.. فيديو
تابعوا صدي على

آثار حادث سير حائل المروع غضب جميع المواطنين، بعدما تسبب في وفاة شاب يدعى “سند” بسبب السرعة المتهورة لقائد السيارة.

وكشف الفيديو لحظة تصادم سيارة شاب تجاوز الإشارة على جسر عقدة في حزام الحلبة بسيارة أخري كان بداخلها شاب، لقي مصرعه نتيجة هذا الحادث.

وعلق بعض المواطنين على الحادث بأنه استخفاف بحياة الناس وتعريض حياة الأبرياء للخطر.

وقال شقيق الشاب المتوفى “انزعجنا لنشر قصة الحادث وما حدث لأخي، خوفاً على مشاعر الأسرة والأم، ولا يسعنا إلا أن نصبر ونحسب أجرها”.

وأضاف شقيق الشاب المتوفى بأن آخر لقاء مع شقيقه كان أثناء صلاة الفجر، وأنه ترك إرثاً كبيراً من المحبة للناس والعمل الصالح.

وأعلنت مديرية مرور Pedregades بأنها ألقت القبض على الشاب، وتم اتخاذ إجراءات ضده بشكل دوري وإحالته إلى السلطة المختصة.

30

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بيع الكلاب كالماشية في سوق للحوم بـ الصين .. فيديو

بيع الكلاب كالماشية في سوق للحوم بـ الصين .. فيديو

منذ 53 دقيقة
1
1410
الشباب يطلب اعتذارا رسميا من الاتحاد

الشباب يطلب اعتذارا رسميا من الاتحاد

منذ 1 ساعة
0
2231
بونوتشي يتلقى عروض من أندية سعودية

بونوتشي يتلقى عروض من أندية سعودية

منذ 1 ساعة
0
1314
شرط وحيد يفصل انتقال سيلفا للهلال

شرط وحيد يفصل انتقال سيلفا للهلال

منذ 2 ساعة
0
2513
سالم الدوسري يراوغ لاعبي لاندسكرون على طريقة هدفه في النصر .. فيديو

سالم الدوسري يراوغ لاعبي لاندسكرون على طريقة هدفه في النصر .. فيديو

منذ 2 ساعة
1
3180