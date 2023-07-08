أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، جيمس ليزي، أن اختيارهم المملكة لإقامة بطولة العالم للناشئين، يأتي لجديتها في استضافة الفعاليات العالمية.

وقال جيمس ليزي: “جدية السعودية واستعدادها لاستضافة الفعاليات العالمية، كان السبب في اختيارنا المملكة لإقامة بطولة كأس العالم للسنوكر للناشئين 2023”.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى لي في السعودية، وهي بلد يتمتع بإجراءات سفر سهلة وأشكر المسؤولين على ذلك”.

وتستضيف الرياض البطولة بمشاركة 15 منتخبا وهم: السعودية، البحرين، الصين، مصر، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إيران، العراق، آيرلندا، الأردن، عمان، باكستان، الإمارات، ويلز.