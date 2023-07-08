أعلنت جامعة تبوك ، السبت، عن مواعيدَ القبول الإلكتروني للعام الجامعي القادم 1445هـ للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية،وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وذكرت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن استقبال طلبات القبول سيكون ابتداءً من 28 ذي الحجة الجاري حتى 05 من شهر محرم القادم 1445هـ، عبر البوابة الإلكترونية.

يأتي ذلك على أن يكون إعلان نتائج القبول يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ، مبينةً أن خدمة تأكيد القبول، ستكون من المدة 12 حتى 16 محرم 1445 هـ.

ودعت العمادة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع الجامعة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته،والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة،وعدم التردد في التواصل معها عبر وسائل الاتصال المعلنة،حيث خُصِّصَ فريق متكامل للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم في أثناء تقديم طلباتهم.