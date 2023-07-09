أحالت النيابة المصرية في القاهرة الجديدة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للمحاكمة الجنائية.

كان المتهمان قد اعترفا أمام وكيل النائب العام بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهما كانا على علم بأن الفيلا ملك للاعب محمد صلاح، حيث قاما بمراقبتها قبل السطو عليها.

وأفادت التحقيقات أن أحد المتهمين “سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى” الذي وقعت فيه السرقة في يوم تلقي البلاغ نفسه، فيما تأكد أنهما يقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أحد المتهمين بأنه “خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، نظرا لعمله كعون أمن في التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا”، حيث صرح أنهما “قاما بتسلق السور الخلفي وارتكاب الواقعة”.