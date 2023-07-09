أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، رفضه بيع المدافع الدولي حسان تمبكتي، ومتعب الحربي الظهير الأيسر للفريق.

وقال البلطان: “تلقَّيت عرضين من ناديين لتمبكتي، أحدهما عرضَ 45 مليون ريال، والثاني 60 مليونًا، كما تلقَّت إدارتنا عرضًا لمتعب الحربي، بلغ 30 مليون ريال، وتمَّ رفض جميع العروض لتمسُّك إدارتنا باللاعبين”، بحسب الرياضية.

وأكَّد خالد البلطان عدم مشاركته في التصويت بالانتخابات الشبابية، التي تُجرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف البلطان ” أدعو بالتوفيق لكل المرشَّحين، وسبق أن أعلنت قبل ستة أشهر عدم ترشُّحي لفترة رئاسية مقبلة، وسأقف على مسافة واحدة من الجميع، وشخصيًّا ارتأيت عدم الاشتراك في العملية الانتخابية إطلاقًا، ولن يكون لي أي صوت في الجمعية العمومية، وأطلب من كل الشبابيين الوقوف والتكاتف مع المرشَّح الفائز حتى يعود ذلك بالنفع والفائدة على الكيان الشبابي”.