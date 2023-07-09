أقرت محكمة كندية أن استخدام الرموز التعبيرية “الإيموجي” بات ملزماً في العقود بين الأشخاص أو الجهات الاعتبارية.

وقررت محكمة في ساسكاتشوان إلزام مزارعاً في عقد مع جمعية تعاونية استخدم فيه الرموز التعبيرية “الإبهام” للرد عليهم في إشارة لموافقته عليه، وفرضت عليه دفع تعويض بـ82 ألف دولار كندي (حوالي 61 ألف دولار أميركي)، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأوضح القاضي، تي جي كين، الذي حكم في القضية إنه بفضل التكنولوجيا أصبحت الرموز التعبيرية لغة مشتركة للتواصل والحديث، وهو أمر سيتعين على النظام القضائي مواجهته للمضي قدماً.

ويعود أصل الخلاف بين المزارع والجمعية التعاونية إلى عام 2020، عندما أوقفت التعامل بشكل مباشر مع المزارعين وجهاً لوجه خلال جائحة كورونا، وأصبح التعامل يتم عبر البريد الإلكتروني عن بعد.