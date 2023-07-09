أوضح المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في مدن المملكة

وقال المركز ” لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير وقد تمتد الى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفظة و المتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب المملكة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان مما تؤدي الى انعدام في الرؤية الافقية”.

وأضاف أنه لا يزال الطقس حار مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة تمتد حتى منطقة نجران.