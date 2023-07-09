تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم إثر معاناتها بسبب ورم خبيث أصابها منذ فترة، مشيرة إلى أنها تشعر بألم مكان الجرح ومن المقرر أن تزيل السلك يوم الخميس المقبل.

وقالت حورية فرغلي: شيلت الرحم كله وخلاص الأورام الوحشة كلها اتشالت وبطني لسه مفتوحة وبتوجعني، والحمد لله حاولت كتير وعملت عمليات كتير “.

وأضافت “شيلت أورام كتير وبترجع تاني والدكتور قال مش هينفع كده,وكان عندي أمل في ربنا أني ممكن أقابل الزوج اللي اتجوزه وأخلف لكن خلاص الأمل راح ويمكن ربنا شايل لي الأفضل.

يذكر أن حورية فرغلي خضعت لعملية استئصال الرحم، الأسبوع الماضي، حيث كانت تحت ملاحظة ومتابعة الأطباء على مدار تلك الأيام، وخرجت من المستشفى اليوم.