وجهت الفنانة المصرية مني فاروق رسالة لمنتقديها ، مهددة من يتحدث عنها مع المخرج خالد يوسف بمقاضاته .

وقالت منى فاروق ” أي شخص يوجه لي الانتقادات سوف أقاضيه، وأي شخص هيجيب سيرتى مع خالد يوسف تانى هسجنه، وأي صحفي أو موقع يتحري الدقة في الكتابة عن منى فاروق لأننا في بلد بتحترم الآخرين احنا في مصر أم الدنيا ”

وأضافت في رسالتها لمنتقديها “من أنت علشان تحكم عليا داخلة جهنم ولا لا هتجلدني وأنا عايشة يعني ، سأقاضي كل إنسان يتكلم في حقي لاني مش هسكت لحد ، اللي بيشتغل على توكتوك عندي عندي أرجل من اللي بيكتب على ست”.