آثارت التقاط فتاة لسيلفي داخل أحد المقاهي جدلًا اجتماعيا كبيرًا دفع بالبعض إلى المشاركة في هشتاق تحت اسم الذوق العام .

سيلفي الركبة للفتاة التي ظهرت ترتدي عباءئه وتحتها ملابس قصيرة واضعها يدها على خصرها في محل يتضح من خلال الفيديو القضية وجود اشخاص آخرين في الموقع ، حيث ظهرت القطة وهي أشبه بجلسة تصوير بعض نجمات الفن والمشاهير .

الذوق العام في المملكة هو نظام خاص بالآداب العامة في المملكة وتنظمها مجموعة من القواعد الصادرة من المشرع لضمان أن المواطنين والسائحين على دراية بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة تتوالى الجهات ذات الاخصاص مباشرة المخالفات وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات المنصوص عليها نظاما.