تعرضت الفنانة ومصممة الأزياء، دانا حمدان، لحالة تسمم شديدة، تلقت العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها الفنانة دانا حمدان، وهي على فراش المرض بالمستشفى، معلقة عليها بالقول “ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب”.

وأضافت بعد فترة وجيزة “الحمد الله دانا كويسة وبخير.. شكرا لكل الناس اللي سألت”.

وقالت الفنانة الأردنية مي سليم أن شقيقتها كانت تعاني من تسمم، أدى إلى تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، مضيفة أنها غادرت من المستشفى مؤكدة أن حالتها تتحسن الآن بشكل كبير