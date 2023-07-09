كشف الرئيس التنفيذي لمنصة “إنستغرام” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” آدم موسيري، أن العمل جارٍ على حل مشكلة حذف حسابات المستخدمين المنضمين إلى تطبيق “ثريدز” في حالة الرغبة في حذف حساباتهم على التطبيق الجديد.

وأكد موسيري في منشور له على ثريدز، أن إنستغرام يبحث حالياً عن طريقة لتمكين المستخدمين من حذف حساباتهم على ثيردز بشكل منفصل دون التأثير على حساب إنستغرام المستخدم في التسجيل.

وأشار إلى أنه يمكن للمستخدم القيام بعدة إجراءات مشابهة على ثريدز دون حذف حسابه على إنستغرام، ومنها إلغاء تنشيط حساب المواضيع، وإخفاء ملف تعريف المواضيع والمحتوى، وحذف منشورات سلاسل الرسائل الفردية.