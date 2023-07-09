حذّرت سفارة المملكة لدى إسبانيا، من تعرض العديد من المواطنين للسرقة في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تتخذ أشكالاً وطرقًا متنوعة.

وفي السياق، دعت السفارة المواطنين القادمين للاستمتاع بالإجازة في إسبانيا إلى توخي الحيطة والحذر والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية.

وأكدت أنه على جميع المواطنين القادمين إلى إسبانيا الاطلاع على تحذيرات وتنبيهات السفر على رابط موقع السفارة.